Auto gelanceerd door wal, bestuurder overleden

Een 69-jarige man uit Oldenzaal is om het leven gekomen door een zwaar ongeluk in Duitsland. Op een regionale weg zag hij een scherpe bocht over het hoofd. Hij reed zonder te remmen rechtdoor en werd gelanceerd door een wal. Ongeveer 40 meter verder landde zijn auto op zijn dak in een bos.

Het wrak werd pas een paar uur later gevonden, doordat de plek waar het was terechtgekomen nauwelijks te zien was vanaf de weg. De man was toen al overleden. Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen bij het ongeluk betrokken waren. Er waren geen remsporen en waarschijnlijk heeft de man pas gezien dat er een scherpe bocht was toen het te laat was, aldus de politie woensdag.

Het ongeluk gebeurde dinsdag aan het einde van de weg B65 bij de plaats Minden, ten westen van Hannover. De weg houdt plotseling op, het verkeer wordt naar binnenwegen geleid. Op de B65 zelf geldt geen snelheidslimiet, maar vlak voor de bocht moet het verkeer ineens terug naar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Volgens de politie gebeuren daar vaker ongelukken.