Auto belandt op zijn kop in een huis in Bergentheim

In de Overijsselse plaats Bergentheim is dinsdagavond een auto op hoge snelheid een woning aan de Van Roijensweg binnengereden en op de kop tot stilstand gekomen in de woonkamer. Op videobeelden die worden gedeeld op sociale media is te zien hoe de wagen voorbij racet terwijl politiesirenes zijn te horen. Dan volgt een enorme klap en belandt de auto in het huis.

Lokale media meldt dat er zeker twee mensen gewond zouden zijn geraakt en dat het ongeval zou zijn gebeurd tijdens een politieachtervolging. Op het moment dat het huis werd geraakt, zouden er nog twee mensen aanwezig zijn geweest in het pand. Volgens omstanders ging het om een man en een vrouw, aldus de regionale krant De Stentor.

Hulpdiensten zouden twee gewonde personen per ambulance naar het ziekenhuis hebben gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is onbekend. Een woordvoerder van de politie kon in de nacht van dinsdag op woensdag geen informatie geven over het voorval.