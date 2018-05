Auteur Renate Dorrestein begraven

Schrijfster Renate Dorrestein is donderdag begraven. Er ging een streng besloten plechtigheid aan vooraf. De schrijfster leed aan slokdarmkanker en stierf vrijdag thuis in Aerdenhout. Renate Dorrestein werd 64 jaar.

In 1983 verscheen haar eerste roman, Buitenstaanders. Er zouden er tientallen volgen, die ook in andere landen uitkwamen. Nog maar enkele weken geleden publiceerde ze de autobiografie Dagelijks werk. „Dit wilde ik nog gaan maken: een literaire autobiografie, een boek over mijn dilemma’s en mijn oplossingen, mijn uitglijers en mijn meevallers: een persoonlijk, intiem boek dat zou laten zien hoe ik de schrijfster werd ben die ik nu ben”, aldus Dorrestein.

Volgens haar uitgeverij is de vraag naar zowel oud als nieuw werk sinds haar heengaan fors toegenomen. Ook is er flink gebruik gemaakt van de condoleanceregisters die in boekhandels en bibliotheken ter tekening werden neergelegd.