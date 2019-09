Auteur Paul van Loon waarschuwt voor dode hoek

Kinderboekenschrijver Paul van Loon staat donderdagochtend voor de klas op een Haagse basisschool om aandacht te vragen voor het gevaar van de dode hoek. Samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) leest hij voor uit zijn nieuwe boek Ontsnapt uit de dode hoek.

De dode hoek is de ruimte die een bestuurder van een vrachtwagen of auto niet goed kan overzien, ook niet met behulp van de spiegels. Daardoor bestaat de kans dat hij bijvoorbeeld fietsers over het hoofd ziet bij links of rechts afslaan en dat leidt tot levensgevaarlijke situaties.

Het voorleesmoment bij groep 7 van basisschool Het Volle Leven is het begin van een verkeersveiligheidscampagne. Het is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en olie- en gasmaatschappij Total Nederland. Op scholen verspreid over het land worden elk jaar ruim negenhonderd Veilig op weg-lessen verzorgd voor leerlingen van groep 7 en 8.

Van Loon is bekend van de boekenseries Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus.