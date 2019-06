Auteur Carolijn Visser krijgt eredoctoraat

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan schrijfster Carolijn Visser. Zij krijgt dat vanwege de hoge kwaliteit en grote maatschappelijke betekenis van haar reisverhalen, reportages en literair-historisch werk. Het eredoctoraat wordt op 26 september uitgereikt in Heerlen tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van de Open Universiteit (OU).

Carolijn Visser reist al decennialang de wereld over. Ze heeft zich verdiept in talloze samenlevingen, vooral die in communistische en postcommunistische landen. In haar verhalen maakt zij verre culturen aanschouwelijk en weet ze het recente verleden tot leven te wekken.

Haar omvangrijke oeuvre wordt door een breed publiek gelezen en gewaardeerd. Zo won Visser in 2017 de Libris Geschiedenisprijs voor haar boek ‘Selma, aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao’, over een gezin in China dat slachtoffer werd van de Culturele Revolutie. Haar werk getuigt van ‘een diepe belangstelling voor de persoonlijke verhalen en de weerbaarheid van mensen onder barre omstandigheden’, aldus de OU in een toelichting.