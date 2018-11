Australian Gold verliest zaak om zonnespray

De Consumentenbond hoeft een artikel over een eigen onderzoek naar zonnebrandsprays niet te rectificeren of te verwijderen. De voorzieningenrechter heeft dat dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door Australian Gold. Het bedrijf was het niet eens met de uitkomsten van het consumentenonderzoek.

De spray van Australian Gold werd daarin afgeraden, omdat de beloofde bescherming van factor 30 niet werd gehaald en maar een bescherming van 15 bood. Het bedrijf stelde dat de Consumentenbond onzorgvuldig had gehandeld en dat het artikel niet klopte. De zonnebrandproducent wees op zijn eigen onderzoek met andere resultaten. Ook wilde het bedrijf meer informatie van de consumentenorganisatie over het onderzoek en de uitvoerder daarvan. Maar ook dat wees de rechter af.

Volgens de rechter heeft Australian Gold niet concreet gemaakt waarom het onderzoek van de Consumentenbond ondeugdelijk zou zijn. Daarnaast heeft de bond de vrijheid om zelf onderzoek uit te voeren en hoeft de organisatie onderzoeken van een marktpartij niet te vermelden.