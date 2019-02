Auschwitz-overlevende Frieda Menco overleden

Auschwitz-overlevende Frieda Menco is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité na berichtgeving door de NOS.

De Amsterdamse Menco, die werd geboren in 1925, zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het naziconcentratiekamp Auschwitz. Haar uitvaart is zondag.

Tegenover de Anne Frank Stichting zei ze een paar jaar geleden dat ze na de Tweede Wereldoorlog anderen wilde inspireren om „het slechte weg te duwen”. Ook zette zij zich naar eigen zeggen in voor een betere wereld.