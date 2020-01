Auschwitz-museum ziet af van juridische stappen om documentaire abortus

Auschwitz ziet ervan af om prolifer Bert Dorenbos juridisch aan te klagen.

Dat liet een woordvoerder van het herdenkingsmuseum dinsdag weten. „Twee verschillende rechtssystemen in Polen en in Nederland maken het onmogelijk om efficiënte juridische stappen te zetten.”

Dorenbos nam in 2011 een documentaire over abortus op in Auschwitz. Daarin wordt een parallel getrokken tussen Holocaust en abortus. De opnames werden vorige maand opgerakeld in het tv-programma Medialogica. Het museum zei toen juridische stappen tegen Dorenbos te overwegen.

De prolifer liet eerder weten een dergelijke documentaire nu anders te maken en bood de Joodse gemeenschap zijn excuses aan.