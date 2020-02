Auschwitz-museum boos op bol.com om aanbod naziboeken

Het museum Auschwitz Memorial doet een dringende oproep aan Bol.com en Amazon om per direct te stoppen met de verkoop van ‘antisemitische boeken’. Dat meldt het AD. Omstreden boeken van auteurs zoals oorlogsmisdadigers Heinrich Himmler en Julius Streicher worden verkocht in de webshop van de bedrijven. Bol.com heeft begrip voor de oproep en begrijpt het sentiment, maar laat weten de boeken niet uit de verkoop te halen.

Bol.com heeft uit voorzorg een disclaimer op de site geplaatst. "Bol.com verkoopt miljoenen boeken. Als bol.com staan we niet achter alle boeken, in het bijzonder als ze schadelijk zijn of mensen kwetsen. We beschouwen het echter als een groter gevaar om te gaan bepalen welke informatie Nederlanders en Belgen tot zich mogen nemen, daarmee ondermijnen we het vrije woord en de democratie", valt te lezen.