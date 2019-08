Augustus: tijd om de wespen te voeren

Voer wespen elke dag rottend fruit, dan heb je minder last van ze als je in de tuin zit, adviseert insectendeskundige Marcel Dicke.

Wespen zijn er altijd, maar in augustus laten ze zich meer zien in de buurt van glazen frisdrank, ijsjes en andere zoetigheden. Ze hebben dan behoefte aan suiker die ze van de larven in het nest niet meer kunnen krijgen.

Rottend fruit

Wil je wespen van je eten en drinken weghouden, voer ze dan rottend fruit, adviseert Marcel Dicke, hoogleraar entomologie aan Wageningen University.

„Dit fruit kun je het beste op een vaste plek neerleggen, zo ver mogelijk bij het terras vandaan. Er moet constant wat liggen. Zo kan het een vaste foerageerplek worden. Wespen vliegen rond in hun territorium. Als ze wat lekkers hebben gevonden, gaan ze terug en nemen andere wespen mee.”

Klokhuis

Dicke legt zelf ook hier en daar fruit neer in zijn tuin en dat werkt goed om wespen uit de buurt te houden, vertelt hij.

„Er komt nog weleens een verdwaalde wesp op mijn terras. Ik leg dan een stukje klokhuis neer. Daar gaat hij dan op zitten, terwijl ik koffie drink. Je kunt ook een omgekeerd glas over een wesp heen zetten. Zo kun je hem mooi bekijken. Als je klaar bent met koffie drinken, laat je de wesp weer vrij. Voor de wesp is die opsluiting een slechte herinnering, waardoor hij niet zo gauw zal terugkomen.”

De wesp hoort niet thuis in het rijtje overlastgevende insecten zoals de buxusmot, eikenprocessierups en reuzenteek, vindt Dicke. „Wespen zijn fantastisch mooie, intelligente dieren, die een nuttige functie hebben. Zo eten ze veel insecten en dragen ze dus bij aan het voorkomen van insectenplagen. Als we onderzoek doen op een plek waar we veel rupsen hebben, komen wespen daar ook naartoe. Ze eten van alles en nog wat aan insecten en zoetigheid. Insecten brengen ze voor hun jongen naar het nest. Dat is eiwit, daar groeien ze van.”

Als er een wesp op je afkomt, blijf dan rustig, adviseert Dicke. „Wespen zijn er niet op uit om te steken. Dat doen ze alleen als ze zich bedreigd voelen. Het ergste wat je kunt gaan doen, is meppen en agressief worden. Dan worden de wespen ook agressief en roepen ze nestgenoten erbij. Ze maken dan een geurstof aan, een alarmstof. De andere wespen komen dan ook in de alarmfase aan. Zo gaat het van kwaad tot erger.”

Keelholte

Voor wespen hoef je niet bang te zijn, benadrukt hij. Alleen als je allergisch bent voor wespensteken moet je oppassen. En bij steken in de mond of keelholte moet je direct naar de huisarts of 112 bellen, want een zwelling in de mond kan levensbedreigend zijn.