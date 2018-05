Attractie Walibi voorlopig dicht na ongeval

Wie in de meivakantie wil karten kan daarvoor niet terecht in pretpark Walibi in Flevoland. De kartattractie Red Bull Kart Fight Exhibition Track is voorlopig gesloten nadat daar zaterdag iemand gewond is geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

„Het park heeft de attractie na het incident op eigen initiatief voorlopig gesloten en die is voorlopig niet meer in gebruik”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA is de toezichthouder als het gaat om de veiligheid in pretparken.

Of de attractie met racewagentjes ook in andere pretparken in gebruik is en bezoekers daar mogelijk risico lopen, kon de woordvoerder zaterdagavond nog niet zeggen. „Keuringsinstellingen doen de veiligheids- en fysieke keuring. De kartattractie mag door Walibi pas weer in gebruik worden genomen als NVWA-inspecteurs hem hebben goedgekeurd.”

De kartbaan Red Bull Kart Fight Exhibition Track in het familiepretpark is achttien jaar oud.