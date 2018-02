ATM gedaagd voor levering vervuilde grond

Afvalverwerker ATM in Moerdijk is door aannemer Martens en Van Oord voor de rechter gedaagd vanwege de levering van in totaal 275.000 ton thermische gereinigde grond die nog gevaarlijke stoffen bevat. De aannemer eist dat ATM de vervuilde grond terugneemt. Er was een kort geding gepland op woensdagmiddag maar dat is uitgesteld tot maandagochtend.

Dinsdag werd bekend dat 200.000 ton grond met vluchtige stoffen zoals benzeen, tolueen en oplosmiddelen is aangebracht op braakliggend terrein bij de Plan van Heenvliet, een recreatiegebied in ontwikkeling.

ATM laat woensdag weten compleet verrast te zijn door de vervuiling van de grond. „We verbranden de grond op een temperatuur van minimaal 500 graden en zo verdwijnen zelfs de zwaarste koolwaterstoffen. Het is voor ons niet te verklaren”, aldus een woordvoerder. Vanwege de beschuldigingen laat ATM de thermische grondreinigingsinstallatie in Moerdijk testen. Martens en Van Oord uit Oosterhout wil alleen kwijt dat alles zorgvuldig wordt onderzocht. „We zijn in overleg met alle betrokken partijen. We doen geen mededelingen tot er meer duidelijkheid is.”