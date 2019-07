AT5 blijft in Amsterdam op de buis

Het Amsterdamse stadsbestuur wil dat de Publieke Omroep Amsterdam (POA), waar AT5 onder valt, ook de komende vijf jaar de lokale nieuwsvoorziening op radio, tv en online verzorgt. Het college van burgemeester en wethouders komt met dit voorstel nadat een verkenning voor samenwerking met een nieuwe partij C-Amsterdam op niets is uitgelopen.

Eerder dit jaar leek het erop dat de komst van C-Amsterdam wel eens het einde kon betekenen voor stadszender AT5. Het college concludeert nu dat de haalbaarheid van plannen van de nieuwe mediapartij iets te rooskleurig waren voorgeschoteld en geen rekening is gehouden met het gebrek aan ervaring bij deze partij met het leiden van een grote mediaorganisatie.

„Het college is van mening dat in het belang van de stad en de continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving het op dit moment het beste is de uitzendconcessie te houden bij de huidige lokale omroep en niet te kiezen voor een ingrijpende en risicovolle verandering”, staat in een verklaring. Het stadsbestuur verwacht echter wel dat POA in de komende periode verbeteringen en veranderingen doorvoert.

De gemeenteraad beslist volgende week over het voorstel.