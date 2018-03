Astrid: Willem is geen gewone boef

Willem Holleeder zegt wel dat hij maar een boef is, maar hij ís geen gewone boef. Dat zei zijn jongste zus Astrid Holleeder (52) in haar getuigenverhoor in het strafproces tegen haar broer. Volgens Astrid leert ’Wim’ ook niet van straffen. Na zijn celstraf voor de Heineken-ontvoering en de afpersing van Willem Endstra hoopte de familie dat het kwartje viel. „Je houdt natuurlijk van iemand en je hoopt altijd. Het is toch mijn broer.”

Maar het werd steeds gekker, zei Astrid. Zo sprak Willem volgens haar over het naar binnen schieten van een raket in een huis, waar ook kinderen verbleven. Ze kon niet zomaar naar de politie stappen met zaken die ze hoorde. Dan bestond het risico dat Willem dit hoorde, omdat hij ‘petten’ kende.

Astrid beschreef hoe moeilijk het was te besluiten in 2013 verklaringen af te gaan leggen bij justitie. „En die beslissing heb ik nóg te lichtzinnig genomen, achteraf gezien. Het is erger dan ik me kon voorstellen.”