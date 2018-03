Astrid sluist reeks nieuwe opnamen naar OM

Astrid Holleeder is de dag na het begin van het megaproces tegen haar broer Willem begonnen het Openbaar Ministerie (OM) te voorzien van nieuwe opnamen die ze stiekem had gemaakt van gesprekken met haar broer Willem. Het gaat om geluidsbanden die nog bij niemand bekend waren en waarvan ze eerder op de dag vertelde dat er informatie op staat die haar broer de das omdoet.

In een van de gesprekken zegt haar broer „dat hij zo bang is dat Dino gaat praten”, aldus Astrid. Dino Soerel stond terecht in het liquidatieproces Passage. Hij klapte niet uit de school, maar kreeg van het hof levenslang omdat hij opdracht gaf voor twee moorden. Bij een ervan noemde het hof Willem Holleeder, die in het Passageproces niet terechtstond - als medeopdrachtgever.

In totaal gaat het om zestien gesprekken. De eerste vijf werden aangeleverd op 6 februari, de dag na de start van het proces. De laatste twee werden afgelopen vrijdag overgedragen aan het OM.

Volgens de aanklagers worden de opnamen op dit moment „opgewerkt en uitgewerkt”. Zij willen op vrijdag 23 maart een selectie laten horen om Holleeder daar „fris van de lever” op te laten reageren. Pas daarna krijgt Holleeder de beschikking over de integrale uitwerking van alle gesprekken.

Holleeder zelf hield zich tijdens het urenlange verhoor van zijn jongste zus grotendeels afzijdig. Slechts eenmaal mengde hij zich kort in het gesprek. Wel overlegde hij regelmatig met Robert Malewicz, die hem samen met Sander Janssen verdedigt.

Beide raadslieden waren niet te spreken over de toelichting die het OM vrijdag stuurde over de in 2011 gesloten deal met Sonja Holleeder over de criminele erfenis van Cor van Hout. Daaruit bleek onder meer dat Sonja Holleeder eind 2016 een strafbeschikking heeft gekregen, maar niet waarom en waarvoor.

Voor de rechtbank eiste Janssen opnieuw meer toelichting op de afspraken die zijn gemaakt, omdat „de erfenis van Cor van Hout steeds maar omhoog blijft komen”. Hij noemt beide zussen onbetrouwbaar en vindt het zaak „dat alles in de kwestie volledig op tafel komt”.

De rechtbank wil dat het OM nadere opheldering geeft. Dat gebeurt vrijdag, wanneer het proces verder gaat.