Astrid klapt uit school over moord Van Hout

Astrid Holleeder heeft vrijdagochtend in het strafproces tegen haar broer Willem namen genoemd van de personen die betrokken waren bij de moord op haar zwager Cor van Hout in 2003. Volgens haar bestuurde de Amsterdamse crimineel Sjaak B. de motor waarop de schutter zat. Bij de uitvoering was verder Jesse R. betrokken, zei ze.

B. en R. zijn vorig jaar in hoger beroep veroordeeld in liquidatieproces Passage voor hun rol bij andere liquidaties. Jesse R. kreeg levenslang. Sjaak B. 5,5 jaar cel. Volgens Astrid Holleeder heeft zij de naam van Sjaak B. direct van haar broer gehoord. De naam van Jesse R. kwam via een andere persoon.

Astrid Holleeder deed haar uitlatingen direct aan het begin van de procesdag waarop zij wordt ondervraagd door de verdediging van haar broer. Afgelopen maandag vroeg het OM haar of zij wist wie de motor bestuurde. Toen antwoordde zij ontkennend. Nu zei ze dat ze dat uit veiligheidsoverwegingen deed. „Het betreft iemand die buiten loopt. Hoe meer namen ik noem, hoe groter het gevaar. Ik moest zeker weten dat het voor mijn veiligheid geen kwaad kon.”