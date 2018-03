Astrid Holleeder: hij is een monster

„Ik kan er niets aan doen dat ik uw cliënt als een monster moet neerzetten. Ik zou het liever niet doen. Maar ik moet wel. Want hij ís een monster.” Dat zei Astrid Holleeder (52) tijdens haar getuigenverhoor in het strafproces van haar broer Willem. Ze wordt ondervraagd door diens advocaat Sander Janssen.

Volgens Astrid heeft haar broer „zijn hele leven lang overal desinformatie verspreid”. En „het hele probleem met tegen hem getuigen is dat iedereen steeds kennis neemt van een schijnwereld en niet van de werkelijkheid die eronder ligt”. Dat was volgens haar ook de reden dat de naar de politie gestapte vastgoedtycoon Willem Endstra - geliquideerd in 2004, volgens justitie in opdracht van Holleeder - „het niet redde”.

Astrid is in de rechtszaal afgeschermd. Alleen de rechters, aanklager en de verdediging kunnen haar zien.