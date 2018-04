„Astrid Holleeder heeft niets geregisseerd”

De bewering dat Astrid Holleeder de regie heeft gevoerd over de verklaringen van getuigen tegen haar broer Willem, berust nergens op. „Het is onzin”, zei Sandra den Hartog vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Naast de zussen Astrid en Sonja is Holleeders ex-vriendin Den Hartog een belangrijke getuige in het proces.

De drie vrouwen hebben een reeks belastende verklaringen tegen Holleeder afgelegd. Holleeder, die wordt verdacht van een reeks liquidaties in de onderwereld, ziet zijn jongere zus Astrid als de kwade genius achter deze voor hem potentieel schadelijke getuigenissen.

Den Hartog wordt voor de tweede keer als getuige gehoord in het proces tegen Holleeder. Op vragen van het Openbaar Ministerie zei zij dat Astrid nooit met haar heeft gesproken over de inhoud van haar verklaringen. „Astrid zei alleen: ‘verklaar zoals je het hebt meegemaakt’. Dat was alles. Ze wist wel dat ik iets te vertellen had.”

Den Hartog en Holleeder kregen een relatie nadat haar vroegere partner Sam Klepper was geliquideerd, in oktober 2000. Holleeder wierp zich op als haar beschermer. Volgens Den Hartog droeg Holleeder zijn zus Astrid op om haar in de gaten te houden. Holleeder zelf zat toen een celstraf in een eerdere zaak uit.

Aanvankelijk koesterde Den Hartog wantrouwen jegens Astrid Holleeder. Ze was bang dat Astrid alles wat ze zei aan haar broer zou doorvertellen, dat er een spel met haar werd gespeeld. Het vertrouwen groeide toen Astrid beaamde dat Holleeder achter de moord op Klepper zat, zoals Den Hartog al vermoedde.

De moord op Klepper staat niet op de aanklacht tegen Holleeder.