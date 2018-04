„Astrid Holleeder heeft niets geregisseerd”

De bewering dat Astrid Holleeder de regie heeft gevoerd over de verklaringen van getuigen tegen haar broer Willem, berust nergens op. „Het is onzin”, zei Sandra den Hartog vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Naast de zussen Astrid en Sonja is Holleeders ex-vriendin Sandra een belangrijke getuige in het proces.

De drie vrouwen hebben een reeks belastende verklaringen tegen Holleeder afgelegd. Holleeder, die wordt verdacht van een reeks liquidaties in de onderwereld, ziet zijn jongere zus Astrid als de kwade genius achter deze voor hem potentieel schadelijke getuigenissen.

Sandra den Hartog wordt voor de tweede keer als getuige gehoord in het proces tegen Holleeder. Op vragen van het Openbaar Ministerie zei zij dat Astrid nooit met haar heeft gesproken over de inhoud van haar verklaringen. „Astrid zei alleen: verklaar zoals je het hebt meegemaakt. Dat was alles.”