AstraZeneca verrijkte zich ten koste van Menzis

Medicijnmaker AstraZeneca heeft een te hoge prijs gevraagd voor een geneesmiddel en heeft zich daardoor verrijkt ten koste van verzekeraar Menzis. Daarom moet de Brits-Zweedse farmaceut een schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdag. De hoogte van het bedrag wordt later vastgesteld.

AstraZeneca leverde het middel quetiapine, dat werd verkocht onder de merknaam Seroquel. Dat wordt gebruikt tegen psychoses door schizofrenie of ernstige depressie. AstraZeneca kreeg daar een octrooi op en gebruikte dat om concurrentie te voorkomen. Zo won AstraZeneca in 2013 een kort geding tegen rivaal Sandoz, dat een dwangsom zou moeten betalen als het een concurrerend middel in Nederland op de markt zou brengen.

Zonder concurrentie kon AstraZeneca een hogere prijs in rekening brengen en Menzis vergoedde dat. In 2014 bepaalde een rechter dat het octrooi ongeldig was.

AstraZeneca moet Menzis het verschil betalen tussen de prijs die in rekening is gebracht, en de prijs die in rekening zou zijn gebracht als er concurrentie was geweest.