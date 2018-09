Asser ziekenhuis krijgt mobiele verloskamer

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen krijgt vrijdag een mobiele verloskamer. Het bevestigt berichten van regionale media daarover. Het ziekenhuis laat de voorziening aanrukken omdat de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Hoogeveen volgende maand sluit en er dus meer vrouwen naar Assen zullen komen om te bevallen.

De Treant Zorggroep, die over ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal gaat, kan niet genoeg kinderartsen vinden. Daarom blijven alleen in een ziekenhuis in Emmen de afdeling verloskunde en de kinderafdeling open.

De mobiele verloskamer is volgens een bestuurslid van het ziekenhuis in Assen een zeer professionele en hypermoderne voorziening, die wel op wielen wordt aangevoerd, maar vervolgens als een gewone afdeling aan het bestaande hospitaal wordt vastgemaakt. Met de verloskamer kan het ziekenhuis ongeveer driehonderd bevallingen per jaar extra hebben.

Het kindercentrum van het ziekenhuis wordt binnenkort vernieuwd. Met de plannen daarvoor zal rekening worden gehouden met de nieuwe situatie in de zorg voor zwangeren en kinderen in de regio.