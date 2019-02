Assenaar wilde door politie worden gedood

De 39-jarige Hilbert Jan B. uit Assen die op 10 oktober in Emmen een agent aanviel met een mes, wilde zichzelf laten doodschieten door de politie. Dit zei zijn advocaat Judith Kwakman na een pro formazitting in de rechtbank in Assen. De zaak werd niet inhoudelijke behandeld, omdat het rapport over de geestelijke gesteldheid van B. nog niet gereed is.

De autistische B. woonde in Emmen in een tijdelijke opvang voor mensen met psychiatrische problemen, maar was daar niet op zijn plek. Hij moest die dag uit zijn woning. Dit viel hem rauw op zijn dak. B. stormde met twee messen in zijn handen op de agenten af die met een loper de deur van zijn appartement openden. De voorste agent droeg een schild, wat standaard is bij een uithuiszetting door de politie.

Twee andere agenten losten een schot. De Assenaar liep daardoor een verbrijzeld been op. De agenten raakten niet gewond.