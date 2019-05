Assen toont de andere Italiaanse kunst

Het Drents Museum in Assen opent zondag een expositie van de Italiaanse kunst uit de late 19e eeuw. Tot en met 3 november zijn op de expo Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910) meer dan zeventig schilderijen van ruim veertig Italiaanse kunstenaars uit genoemde periode te zien.

Het gaat om werken van onder anderen Antonio Mancini, Silvestro Lega, Giovanni Segantini en Fillippo Palizzi, afkomstig uit bijvoorbeeld het Uffizi in Florence en de Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) in Rome.

Het museum spreekt van ‘onbekende schatten’, vooral omdat er bij Italiaanse kunst door velen toch in de eerste plaats wordt gedacht aan de Romeinse tijd, de renaissance en de barok. Maar in de periode waarover de expositie gaat, waren er op cultureel gebied ook belangrijke ontwikkelingen. Die zijn nu in Assen te zien: "De kracht van de schilders ligt in de wijze waarop zij hun frisse ideeën, nieuwe stijlen en experimentele technieken verweven met eeuwenoude artistieke tradities. Met een flinke dosis lef, genie en virtuositeit, ofwel sprezzatura, schilderden zij hun land Italië, met al zijn mooie kanten en uitdagingen", aldus museum.

De tentoonstelling geeft ook informatie over historische gebeurtenissen en legt een verband tussen de kunst en de maatschappelijke ontwikkelingen in het eengeworden Italië.