Assen ‘lekt’ info over gebiedsverboden

Door een fout van de gemeente Assen is de persoonlijke informatie van 530 mensen met een gebiedsverbod mogelijk in verkeerde handen gekomen. De gegevens stonden in een Excel-bestand dat naar een verkeerd e-mailadres is gestuurd, laat de Drentse hoofdstad weten.

Assen heeft geprobeerd met de persoon achter het e-mailadres in contact te komen, maar dat is niet gelukt. „Er is daarom ook geen bevestiging dat de per ongeluk verstuurde documenten zijn verwijderd”, aldus de gemeente. Ongeveer 500 gedupeerde mensen krijgen een aangetekende brief met uitleg. De anderen zijn overleden, geëmigreerd of niet te traceren. Er zijn volgens de gemeente geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt.

Assen heeft het lek doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.