Asscher: Wees duidelijker over de gevolgen van coronamaatregelen

Het kabinet moet in deze crisistijd naar de burger toe beter communiceren over de gevolgen die de maatregelen rondom het coronavirus hebben. Dat zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher donderdag in het AD.

Volgens Asscher willen veel mensen helpen het virus af te remmen, maar is er dan wel duidelijkheid nodig over wat er van iedereen verwacht wordt. De persconferentie die Mark Rutte en de betrokken ministers maandag gaven over nieuwe maatregelen ‘werkte’ volgens de PvdA-leider in dat opzicht niet.

„Wat wordt er nou verwacht van ouders met jonge kinderen die willen buitenspelen? Wat zijn nu de instructies over wel of niet bij elkaar op bezoek gaan? Ook was onduidelijk tot hoe lang de maatregelen duren, tot 6 april of 1 juni? Ik zag maandagavond vier ministers die ons dit probeerden uit leggen, maar het werkte niet goed.”

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak die het kabinet hanteert in de bestrijding van het coronavirus.