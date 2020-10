Asscher: staatsschuld kan naar 80 procent

De PvdA wil fors investeren in hogere zorg- en onderwijssalarissen, meer agenten, hogere uitkeringen en een hoger minimumloon. Dat staat in het programma van de partij voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Om de plannen mede mogelijk te maken kan de staatsschuld naar 80 procent, zegt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher in een interview in het AD.

„Ons verkiezingsprogramma wordt de komende maanden doorgerekend. Maar ik weet nu al: als we na deze coronaklap verder gaan op de oude voet, dan wordt het voor mensen wel heel karig en schraal. De meeste economen geven aan dat bij een lage rente en fatsoenlijke groei er geen rationele reden is om te zeggen: je moet een staatsschuld van 60 procent aanhouden. Je kunt een ander niveau afspreken. Wij denken dat een plafond van 80 procent acceptabel en verantwoord is”, aldus Asscher.

Ook verwacht hij dat bedrijven een bijdrage leveren. „Wij vragen een eerlijke bijdrage van grote bedrijven, vervuilers en vermogenden. Neem alleen al de vennootschapsbelasting: de winstbelasting voor grote bedrijven die nu op 25 procent staat. Die willen wij verhogen naar 30 procent. Dat levert miljarden op. Een deel gaat terug naar die bedrijven, want wij willen het aantrekkelijker maken om mensen weer in vaste dienst te nemen.”

De PvdA zet in op 100.000 nieuwe woningen per jaar erbij. Volgens Asscher komen er door het thuiswerken meer kantoren leeg te staan en ontstaat er zo ruimte in steden en daarbuiten om te bouwen. Asscher: „We zien nu ook dat veel bouwgrond niet wordt gebruikt, omdat speculanten denken: ik wacht, want misschien kan ik straks de hoofdprijs krijgen. Dat is onacceptabel in tijden van woningnood. Daarom willen wij speculatiewinsten afromen en een bouwplicht opleggen. Verder moet er weer een minister van Wonen komen, die geld heeft om gemeenten te helpen om bouwgrond los te krijgen.”