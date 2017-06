Asscher: salaris basisonderwijs moet omhoog

De salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs moeten omhoog. Dat stelt demissionair vicepremier Lodewijk Asscher zaterdag in een interview in het AD. Hij belooft dat als met Prinsjesdag de formatie nog altijd niet rond is, het huidige kabinet meer geld gaat uittrekken voor het basisonderwijs.

„Zo’n maatregel kost geld, maar we zullen het doen”, zegt Asscher. „Laat het een oproep zijn voor de onderhandelaars om tempo te maken. Anders doen wij het.” Asscher benadrukt nogmaals dat de PvdA niet zal aanschuiven bij de formatiegesprekken.