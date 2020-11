Asscher: PvdA alleen in nieuw kabinet met linkse partij erbij

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil alleen deelnemen aan een volgend kabinet als GroenLinks, de SP of allebei ook in die coalitie zitten. Asscher zei dat tegen de NOS na de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma op een mbo in Heerenveen.

„Het liefst helemaal niet met de VVD, maar als ik nu naar de peilingen kijk, moeten we dat maar afwachten.” Asscher zei dat de PvdA zijn lesje heeft geleerd, waarmee hij doelde op de regeerperiode met de VVD in het kabinet-Rutte II die leidde tot een enorme verkiezingsnederlaag voor de PvdA, aldus de NOS.

Asscher zei dat hij de ideeën van de partij het beste kan realiseren met bondgenoten.