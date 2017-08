Asscher: goede hoop dat we eruit komen

Vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher verwacht dat het conflict over de lerarensalarissen kan worden opgelost. „Ik heb goede hoop dat we eruit komen”, zei hij dinsdag na het eerste overleg van het kabinet over de begroting van volgend jaar. „Maar het zal nog wat meer tijd vergen.”

De PvdA wil meer loon voor leerkrachten in het basisonderwijs. De VVD wil deze kwestie het liefst overlaten aan het nieuwe kabinet waarover VVD, CDA, D66 en ChristenUnie momenteel onderhandelen. D66 en ChristenUnie gaven maandag aan dat het een kwestie is van het huidige demissionaire kabinet.

Informateur Gerrit Zalm heeft geregeld contact met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. „Die weet ook iets van financiën”, zei Dijsselbloem met een glimlach over de gewezen minister van Financiën. „En hij weet wat daar aan de formatietafel wordt besproken”, aldus Dijsselbloem. „En ik kan Zalm weer bijpraten over dingen die bij mij als wensen en problemen liggen. Dat is de manier om die twee processen bij elkaar te houden.”

Dijsselbloem toonde zich dinsdag net als Asscher voorzichtig optimistisch. „Makkelijk is het niet, maar we komen eruit.”

Dijsselbloem benadrukte dat het, zo vlak voor de finish van het kabinet-Rutte II, „niet zo ingewikkeld” is. „Het is niet alsof er enorme waslijsten met enorme bedragen liggen. Het gaat over de laatste wensen.”