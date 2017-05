Asscher: formatie in impasse geraakt

PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt dat de formatie van een nieuw kabinet na het stuklopen van de verkenning met D66 en ChristenUnie in een impasse is geraakt. „Dat komt mede doordat nog steeds niet duidelijk is of VVD, CDA, D66 en GroenLinks serieus hebben geprobeerd hun verschillen te overbruggen”, aldus Asscher.

Volgens hem moet er woensdag in het debat in de Tweede Kamer over de formatie „duidelijkheid komen over de blokkade van D66” en moeten de vier partijen „stoppen met verstoppertje spelen”. Als het aan de PvdA ligt komt er een „uiterste poging een VVD, CDA, D66 en GroenLinks-coalitie mogelijk te maken.”

Asscher zelf heeft steeds gezegd dat hij niet wil regeren na het enorme verlies van zijn PvdA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.