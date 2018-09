„Asscher beste debater tijdens beschouwingen”

Lodewijk Asscher is de beste debater van de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat vindt het Nederlands Debat Instituut. Juryvoorzitter Roderik van Grieken: „Lodewijk Asscher wint de Debatprijs vanwege een uitzonderlijk goede eerste termijnspeech in combinatie met een duidelijke en consistente debatstrategie en scherpe interrupties.”

De jury was onder de indruk van het feit dat Asscher (PvdA) zijn eerste termijnspeech volledig uit het hoofd hield: „een unicum”. De tweede plaats is dit jaar voor Jesse Klaver (GroenLinks). „Ook hij was in de volle breedte van het debat aanwezig met aanhoudende interrupties, krachtige stijlfiguren en sterke voorbeelden die tot de verbeelding spraken.”

De prijs is een initiatief van het Nederlands Debat Instituut in samenwerking met de Universiteit Leiden.