Aspergekweker op slot vanwege zevendaagse werkweek

Een aspergekweker in Noord-Brabant moet zijn bedrijf tijdelijk stilleggen omdat hij zijn personeel al zes weken lang zeven dagen per week liet werken. Van de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, moeten de 44 Polen en Roemenen nu rust krijgen. Daarna mag de kweker weer verdergaan met oogsten.

De aspergestekers werkten bovendien te veel uren, tot wel 14 uur per dag. De aspergeteler moet nu orde op zaken stellen en zorgen dat zijn personeel wekelijks minimaal 36 uur aaneengesloten rust krijgt.

Tijdens de inspectie is ook gekeken of de huisvesting van de werknemers in orde was en of de risico’s op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk worden gehouden. Ook dat moest volgens de inspectie beter.