ASML verbindt zich aan Van Gogh

Hightechbedrijf ASML verbindt zich de komende vijf jaar aan Van Gogh Brabant in Nuenen en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het bedrijf gaat het museum in de hoofdstad helpen bij het beheer en behoud van de collectie, zowel financieel als met expertise, lieten de partijen weten

„Naast een substantiële financiële bijdrage - onder andere voor onderzoek en restauratie - zal ASML een team van onderzoekers beschikbaar stellen om het museum te ondersteunen in onderzoeksgebieden gericht op de conservatie van de collectie”, staat in een verklaring. Ook willen de partijen de educatieve activiteiten verder uitbreiden, onder meer met een plek voor promotieonderzoek en/of een universitaire leerstoel.

Voor Van Gogh Brabant in Nuenen draagt ASML bij aan de realisatie van de geplande uitbreidingen van het museum Vincentre. Zo komt er begin 2021 Vincent’s Lightlab, waar de bezoeker alles te weten komt over licht en hoe Van Gogh er in zijn schilderijen mee experimenteerde.

„Vincent van Gogh was een Brabander, een rebel en een vernieuwer. Licht inspireerde hem en het staat centraal in zijn werk, net als bij ons”, zegt ASML-topman Peter Wennink. „Deze samenwerking geeft ons de kans om te helpen om het erfgoed van Gogh in Amsterdam en Brabant te verbinden, te behouden en in te zetten om onze kennis met een breed publiek te delen.”