ASML-topman benoemd tot voorzitter raad van toezicht TU Eindhoven

ASML-topman Peter Wennink is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Eindhoven (TU/e). De universiteit laat weten dat de CEO van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven vanaf 1 september het voorzitterschap overneemt van Baptiest Coomans, die na twee termijnen stopt.

Wennink is sinds 2013 de hoogste bestuurder van ASML. Het hightechbedrijf is wereldwijd marktleider in de productie van machines die computerchips maken en investeert van alle Nederlandse bedrijven het meest in onderzoek en ontwikkeling. De baas van ASML zat al vier jaar in de raad van toezicht van de technische universiteit.

Voorzitter Robert-Jan Smits van het college van bestuur van de TU/e reageert verheugd op de benoeming. „Peter Wennink is, met zijn veeljarige ervaring als CEO van een hightechbedrijf met een sleutelrol in de wereldwijde chipsindustrie, van zeldzame bestuurlijke klasse. Zijn inzet en betrokkenheid bij de TU/e onderstrepen de bijzondere banden tussen de universiteit en de industrie in Brainport.”