Asielzoekers Ter Apel hoeven niet meer op de grond te slapen

Alle asielzoekers die aankomen in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel kunnen weer op een bed of matras slapen. Door capaciteitsproblemen moesten de afgelopen dagen tientallen mensen in het centrum noodgedwongen op de vloer slapen. VluchtelingenWerk Nederland had de kwestie aangekaart en liet woensdag weten dat inmiddels „een basale vorm van opvang” is geregeld.

In een paviljoentent heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nu voor bedden en matrassen gezorgd. Wat VluchtelingenWerk betreft is dat een noodoplossing en moeten mensen zo snel mogelijk nog dezelfde dag in de reguliere opvang terechtkunnen.

Het aantal asielzoekers dat Nederland bereikte, nam tijdens de coronacrisis sterk af door allerlei reisbeperkingen in Europa. Daarop werd minder personeel ingezet bij het aanmeldcentrum. „Nu blijkt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de verwachting dat het aantal asielaanvragen ook weer aan zou trekken. VluchtelingenWerk vindt het onbegrijpelijk dat hier geen rekening mee is gehouden en hierdoor mensen op de grond hebben moeten slapen”, stelt de organisatie die vluchtelingen begeleidt.