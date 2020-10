Asielzoekers met corona gaan in isolatie in Raalte

Asielzoekers in Nederland die besmet zijn met het coronavirus kunnen vanaf begin november opgevangen worden in gebouwen op Park Alerdinck in Laag Zuthem, een dorp in de Overijsselse gemeente Raalte. Het isolatiecentrum heeft plaats voor maximaal 110 patiënten en blijft in elk geval tot juni 2021 open, aldus burgemeester Martijn Dadema.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA vroeg gemeenten om zo’n isolatiecentrum, aangezien de opvang van besmette asielzoekers in de asielzoekerscentra niet overal goed geregeld kon worden. Er is bijvoorbeeld in sommige opvangcentra te weinig isolatieruimte als een hele groep tegelijk besmet blijkt te zijn, zegt het COA.

Zieke asielzoekers komen alleen naar Raalte. Familieleden die nog wachten op de uitslag van een coronatest blijven in het eigen asielzoekerscentrum in quarantaine. Het terrein in Laag Zuthem wordt met hekken en bewaking afgesloten van de buitenwereld, zodat patiënten het terrein niet kunnen verlaten, terwijl bezoek niet naar binnen kan.

Het COA is verantwoordelijk voor de tijdelijke isolatielocatie. Het orgaan zorgt ook voor de medische verzorging van de zieken, die gemiddeld twee weken in het centrum zullen verblijven. Omwonenden van het afgelegen park zijn donderdagmorgen door de gemeente ingelicht. Ook de 35 arbeidsmigranten, die in een ander gebouw op het park wonen, zijn op de hoogte gebracht.