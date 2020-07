Asielzoekers en nareizigers bleven weg vanwege corona

Asielzoekers en hun gezinsleden hebben zich het afgelopen kwartaal het minst gemeld in Nederland in ruim zeven jaar. Zij werden in de weg gezeten door coronamaatregelen in binnen- en buitenland. Daardoor konden ze moeilijk reizen en waren ook veel consulaire diensten van ambassades beperkt geopend of zelfs gesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In april, mei en juni meldden zich 1265 asielzoekers en 260 nareizigers, ongeveer driekwart minder dan een kwartaal eerder. Het CBS houdt deze cijfers vanaf 2013 op dezelfde manier bij en kwam niet eerder op zulke lage aantallen uit.

Het aantal asielzoekers bereikte een dieptepunt in april, toen zij 275 asielverzoeken indienden. In juni nam het aantal aanvragen weer toe. In mei kwamen slechts 50 nareizigers deze kant op en in juni niet veel meer.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers, hoewel het aantal aanvragen van deze groep daalde met twee derde. Daarna komen de meeste asielzoekers uit Algerije of Marokko. De nationaliteit van asielzoekers was overigens niet in alle gevallen bekend bij het CBS. Het merendeel van de nareizigers kwam uit Eritrea of Syrië.