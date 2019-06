„Asielprocedure moet sneller en tijdiger”

De duur van verblijf van asielzoekers is niet meer in te perken door wet en beleid verder aan te scherpen. Dat concludeert de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen. Volgens de commissie moet er aangestuurd worden op snelheid en tijdigheid in de asielprocedure door wachttijden te verkorten. Complexe zaken moeten in een vroeg stadium worden opgepakt en er moet worden geïnvesteerd in een zorgvuldige behandeling van een eerste asielaanvraag.

Oud-staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) stelde de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol vorig jaar in om te onderzoeken waarom vreemdelingen ondanks een afwijzing vaak lang in Nederland blijven. Het aantal vreemdelingen dat langdurig in Nederlandse opvang verblijft, is volgens de commissie beperkt van omvang: 4 procent verblijft hier langer dan vijf jaar. Ruim 90 procent is korter dan drie jaar in ons land.

“Het is belangrijk te erkennen dat we in Nederland te maken hebben met een ten dele onoplosbaar probleem als het gaat om langdurig verblijf van vreemdelingen’’, zegt Van Zwol. „Er zullen altijd afgewezen asielzoekers in Nederland blijven. Daar helpt geen wet of beleidsuitvoering tegen, hoe goed ingericht en hoe goed georganiseerd ook. De asielpraktijk is permanent werk in uitvoering. Wij constateren dat oplossingen in de uitvoering moeten worden gezocht.”

Het rapport van de commissie is dinsdagochtend aangeboden aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).