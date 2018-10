Asbestwaardes metrostation R’dam ongevaarlijk

Het vrijkomen van asbest op het Rotterdamse metrostation Stadhuis heeft niet geleid tot gezondheidsrisico’s. Dat blijkt volgens vervoersbedrijf RET uit luchtmonsters die zijn geanalyseerd door een gespecialiseerd asbestbedrijf. De gemeten asbestconcentratie ligt ruim onder de wettelijk toegestane waarde.

Maurice Unck, algemeen directeur van vervoerder RET: „Wij zijn opgelucht dat we dit nieuws kunnen brengen. De veiligheid van onze reizigers en medewerkers staat voorop. Daarom wilden we geen enkel risico nemen en hebben we het station toen de asbestvondst ons bekend werd, direct afgesloten.”

Het ov-bedrijf heeft dinsdag uit voorzorg de metrostellen gereinigd en filters vervangen. „Inmiddels kunnen we ook melden dat er op en in de voertuigen geen asbest is aangetroffen”, zegt Unck.

Het station aan de Coolsingel blijft nog wel afgesloten, omdat de aangetroffen asbest verwijderd moet worden. De RET weet nog niet wanneer die klus geklaard is.