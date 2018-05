Asbestgebied Hazerswoude nog niet vrijgegeven

Het gebied in Hazerswoude-Dorp (Zuid-Holland) waar woensdag asbestdeeltjes terechtkwamen door een brand in een koeienstal is nog niet vrijgegeven. Alleen omwonenden mogen hun huizen weer in. Maar hun is aangeraden niet in de tuinen te komen. Het opruimen van de asbestdeeltjes in verscheidene straten duurt nog zeker twee tot drie dagen, zei een woordvoerster van de gemeente.

De koeien konden worden gered, maar de stal werd volledig in de as gelegd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Een saneerbedrijf is tot woensdagavond laat bezig geweest met het schoonmaken van onder meer straten en daken van huizen. Donderdagochtend vroeg is daarmee verder gegaan. Auto’s die in het afgezette en besmette gebied staan worden afgespoeld. De banden van auto’s die het gebied verlaten, worden afgespoeld bij een wegafzetting. In het gebied geldt een noodverordening.