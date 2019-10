Asbest vrijgekomen bij grote brand Lisse

Bij een brand in een loods in het Zuid-Hollandse Lisse is asbest vrijgekomen. De gemeente heeft een NL-Alert verzonden om mensen te informeren over in welk gebied asbest is aangetroffen. De politie heeft verkeersmaatregelen genomen om te voorkomen dat het spul door het kapot trappen of overheen rijden verder wordt verspreid. Op plekken waar mensen het gebied verlaten waar asbest ligt, spuit de brandweer daarom bijvoorbeeld auto’s schoon.

Het asbest is aangetroffen in zowel Lisse als in het nabijgelegen Sassenheim, volgens een woordvoerder van de brandweer in een gebied van ongeveer 300 tot 400 meter breed en 1,5 kilometer lang. Volgens de gemeente is het risico klein dat mensen aan asbest worden blootgesteld en asbestvezels in hun huizen terechtkomen.

Een gespecialiseerd bedrijf moet het asbest zo snel mogelijk opruimen. Dat kan wel enkele dagen duren, aldus de gemeente.

Asbest is een kankerverwekkende stof en het inademen van asbestvezels kan op termijn longkanker of longvlieskanker veroorzaken. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt bepaalt het risico op kanker en de hoeveelheid die mensen door dit incident inademen is zeer gering, meldt de gemeente.

De vrijstaande loods aan de Akervoorderlaan is volledig uitgebrand, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het asbest zat in het dak. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer meldde dinsdagavond dat de brandlucht tot ver in Zuid-Holland werd geroken. Mensen kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De brand is woensdag halverwege de ochtend zo goed als uit, „op hele kleine vuurhaardjes na”, aldus de brandweerwoordvoerder. Er komt dan ook weinig rook meer van af.