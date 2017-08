Asbest vrijgekomen bij grote brand Alkmaar

Bij een grote brand op een industrieterrein in Alkmaar is asbest vrijgekomen. De brand woedt in drie panden aan de Madame Curiestraat. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Er zijn geen slachtoffers.

Volgens een woordvoerster van de brandweer is het asbest verspreid in de buurt van de panden. Onderzocht wordt of het schadelijke spul ook in een grotere straal terecht is gekomen.

Het is nog onduidelijk wat er precies in de panden staat opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij en zijn meerdere knallen te horen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Via een NL-Alert zijn inwoners gealarmeerd.