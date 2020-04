Asbest vrijgekomen bij brand in Nieuw-Namen, huizen ontruimd

Bij een brand in een schuur van een houtbedrijf aan de Hulsterloostraat in Nieuw-Namen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij Hulst, is asbest vrijgekomen. Twee nabijgelegen huizen zijn ontruimd vanwege een hoog gehalte van koolmonoxide in de woningen. De bewoners worden elders opgevangen.

Het vuur is inmiddels gedoofd en de schuur is volledig verwoest. De brandweer heeft het gebied waar asbest is aangetroffen afgezet en zal de straat en de stoep reinigen. De gemeente regelt donderdag de verdere reiniging van het met asbestdeeltjes vervuilde gebied.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Reden dat omwonenden werd geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden.