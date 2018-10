Asbest vrijgekomen bij brand Amsterdam

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Tutein Noltheniusstraat in Amsterdam-Slotervaart is zondagochtend asbest vrijgekomen. De brandweer heeft het gebied rond het pand afgezet. Het spul wordt door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd.

De brand brak zondag kort na 4.30 uur uit op de zolderverdieping van het woongebouw. Die brandde uit. De woningen eronder liepen rook- en waterschade op.

Alle 24 woningen van het complex werden ontruimd. De ongeveer vijftig bewoners konden terecht in een hotel. Wanneer ze weer naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. De oorzaak van de brand is niet bekend.