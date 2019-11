Asbest vrij in oude Amerikaanse ambassade

In de voormalige Amerikaanse ambassade in hartje Den Haag is asbest vrijgekomen. Het gevaar voor de gezondheid van medewerkers en bezoekers is „verwaarloosbaar klein”, zegt de gemeente, maar toch is een deel van het gebouw aan het Lange Voorhout afgesloten.

De oude ambassade wordt, na het vertrek van de diplomaten, opnieuw ingericht. De gemeente wist al dat er asbest in het gebouw uit 1959 zat. Daarom werd besloten om tijdens de renovatie ook het asbest te laten verwijderen. Bij een controle vorige week werd een losse plaat asbest gevonden op de begane grond, naast een tentoonstellingsruimte. Op de vloer van een openbaar gedeelte bleken vervolgens asbestvezels te liggen. Die vezels zijn ook gevonden op de vloer en in de lucht van een technische ruimte.

Het gebouw was vorig jaar ook gecontroleerd. Toen stond er geen losse plaat asbest. „De gebruikers van het pand hebben verklaard dat ze niet weten hoe de plaat daar terechtgekomen is. Wel is geconstateerd dat de plaat uit een kast uit de technische ruimte komt, en is losgeschroefd”, aldus de gemeente.

De gemeente Den Haag schakelt een gespecialiseerd bedrijf in om de problemen te verhelpen.