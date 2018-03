Asbest op A4 opgeruimd, weg weer vrij

De opruimwerkzaamheden op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam zijn afgerond. Rijkswaterstaat meldde rond 00.45 uur dat de weg weer is vrijgegeven, nadat dinsdag puin met asbest op de rijbaan terecht was gekomen. Het puin zorgde voor uren vertraging. Lange tijd was maar één rijstrook beschikbaar en automobilisten werd geadviseerd via de A44 om te rijden. De omleiding is opgeheven.

Het asbesthoudende puin kwam in de avondspits op de drukste snelweg van Nederland terecht, in de buurt van Hoogmade. Het zat in een zak die kennelijk van een vrachtwagen of aanhanger is afgevallen. „Het moet met speciale stofzuigers worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. De werknemers in beschermende pakken moeten iedere twee uur worden afgelost”, schetste een woordvoerder de situatie.

Degene die het heeft verloren is doorgereden. Rijkswaterstaat heeft voor zover bekend nog niets vernomen over of van de eigenaar.