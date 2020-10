‘Asbest in make-up van HEMA en Douglas gevonden’

In make-up van HEMA en Douglas is asbest gevonden. Het gaat om My Cheek Palette Blush van Douglas en B.A.E. loose powder foundation 2nd skin van HEMA, meldt EenVandaag.

Het programma liet samen met het Expertisecentrum Asbest en Vezels (ECAV) de make-up door drie laboratoria testen op aanwezigheid van asbest. Alle drie vonden ze asbest in de betreffende producten van HEMA en Douglas.

De winkelketens trokken de make-up aanvankelijk terug toen EenVandaag met ze in gesprek ging, meldt het programma. HEMA heeft TNO en Wessling hun product laten testen, en daarbij zou geen asbest zijn aangetroffen. Wessling keek ook naar My Cheek Palette Blush van Douglas, en vond ook daar geen asbest in. De producten liggen inmiddels weer in de schappen.

Experts zeggen volgens EenVandaag dat de verschillende uitkomsten verklaarbaar zijn: de labs die HEMA en Douglas inschakelden, gebruikten een andere onderzoeksmethode. Ook zou asbest ongelijkmatig in producten kunnen voorkomen, waardoor in het ene monster wel asbest kan zitten, en in een ander niet.