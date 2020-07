Arubaanse piloot na vlucht uit VS besmet met corona

Op Aruba is donderdag een nieuwe coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een piloot van Aruba Airlines. Woensdag vloog hij vanuit de Verenigde Staten met een vliegtuig van Aruba Airlines naar Aruba, nadat het in Florida was gerepareerd. Er waren geen passagiers in het vliegtuig, de piloot werd getest op de luchthaven van Aruba.

Aruba lier eerder weten op 10 juli de grenzen te willen openen voor toeristen uit de VS. Woensdag maakte minister-president Evelyn Wever-Croes bekend dat besluit te heroverwegen vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen in Amerika. Sint Maarten zou per 1 juli zijn grenzen openen voor Amerikaanse toeristen, maar verschoof die datum afgelopen dinsdag met twee weken.

Over enkele dagen wil Aruba duidelijkheid geven. Er staan voor 10 juli verschillende vluchten uit de VS gepland. Volgens Wever-Croes is het een mogelijkheid om alleen toeristen te ontvangen uit gebieden in Amerika met relatief weinig coronabesmettingen. Woensdag opende Aruba zijn grenzen voor toeristen uit Europa, Canada en het Caribisch gebied, met uitzondering van Haïti en de Dominicaanse Republiek

Aruba kende meer dan een maand lang geen nieuwe coronabesmettingen. Maandag 29 juni kwamen daar twee besmettingen bij vanuit Colombia. De besmette piloot is de 104e geregistreerde besmetting op het eiland.