Aruba versoepelt tijden van avondklok

Aruba past de tijden van de avondklok opnieuw aan. Vanaf woensdag 7 oktober moeten mensen binnen blijven tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends. Alle winkels en horecagelegenheden moeten om elf uur ’s avonds dicht. Dat heeft minister van Volksgezondheid Dangui Oduber maandagavond bekend gemaakt. Het betreft een versoepeling van de avondklok. Dat is een gevolg van de drastische vermindering van het aantal besmettingen in de afgelopen weken.

Op 16 september was er sprake van 1630 besmettingen op het eiland, op ruim 100.000 inwoners. Daarna volgde een snelle daling. Op 5 oktober waren nog 451 besmettingen geregistreerd. Tegelijkertijd neemt het aantal overledenen wel toe, maandag stierf nog een patiënt met Covid-19 in het ziekenhuis, waardoor het aantal coronadoden is gestegen naar 31.

Vanaf 26 augustus gold voor de tweede keer op Aruba een avondklok om verspreiding van corona tegen te gaan. De eerste keer was tussen 20 maart en 28 mei. De beperking gold van 26 augustus tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends. Op 18 september scherpte de regering de avondklok aan waardoor sinds die dag niemand zonder toestemming de straat op mocht tussen 22.00 en 05.00 uur. Nu is de avondklok weer versoepeld.