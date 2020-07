Aruba trekt meer toeristen dan verwacht

De Arubaanse toerismeorganisatie ATA verwacht dat er in de maand juli in totaal 14.000 toeristen het eiland zullen bezoeken. Aruba had op 7.000 mensen gerekend. Het eiland ging op 1 juli open voor toeristen uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Op 10 juli werden de grenzen voor Amerikaanse toeristen geopend.

Er was veel angst voor coronabesmettingen, maar een grote toename van het aantal gevallen is uitgebleven. Aruba kent nu veertien geregistreerde besmettingen, waarvan negen bij toeristen. De economie van Aruba is voor een groot deel van toerisme afhankelijk.

Voor de maand augustus worden tussen de 19.000 en 25.000 toeristen verwacht. Dat is nog lang niet het gemiddelde bezoekersaantal voor augustus, maar ATA zegt blij te zijn dat zoveel mensen het eiland willen bezoeken. In 2018 bezochten meer dan een miljoen verblijfstoeristen het eiland en ruim 800.000 cruisetoeristen.